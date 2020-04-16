黃智雯追查命案　譚俊彥陳山聰誰是真兇？

藝人陳山聰、譚俊彥（Shaun）、黃智雯及楊秀惠等主演的無綫新劇《十八年後的終極告白》，將接檔內地劇《慶餘年》，於本月20日起逢星期一至五、晚上九時半在翡翠台播出。該劇講述一班屋邨長大的後生仔，於放榜日舉行燒烤樂，期間與一名邨內小混混發生爭執，最終小混混喪命！為隱瞞真相，眾人多年間零聯絡，直至小混混的屍首於18年後意外被發現，他們才重新見面商討對策，當中爾虞我詐，真相將一層層揭開。

當年有份隱瞞小混混喪命真相的Shaun，長大後成為專業會計師，有感情穩定的女友趙希洛，惟母親與女友不咬弦導致分手，及後情傾警員智雯。監製王偉仁指，雖然Shaun的角色未如同劇演員般突出，但其實內心情緒複雜，拍攝時亦需應付大量內心戲，他統統能夠駕馭，絕對不容易。飾演重案組督察的智雯，被委任調查命案中的關鍵人物山聰及Shaun，因與Shaun慢慢互相了解而相愛，惟追查的同時發現命案與其家庭背景有莫大關係，絕對是悲劇人物，她說：「家逢巨變，最慘嘅事都發生喺我身上，最深刻係拍攝時處於情緒低落，每日返工都係查案，情緒好不穩，拍完唔敢諗番劇情，要一段時間先可以抽離，所以都係鍾意拍喜劇，開心啲。」

楊秀惠學手語3個月

同樣隱瞞真相多年的山聰，搖身一變成為社團大佬，自言今次乃從演以來最fit一次，他說：「練到一身鋼條都係為咗同何啟南嘅擂台開場戲，當時用咗一個月時間操，戒糖、鹽、脫水，出嚟效果都滿意。」劇中更與聾啞人士秀惠譜出戀曲。王偉仁指劇組特別安排專業人士，花三個月時間指導手語，加上秀惠每日在家苦練，最終成功塑造出角色。秀惠亦不諱言是入行以來最大挑戰：「一般拍劇要記對白同走位，今次加埋手語，仲要有晒情感，同時間兼顧咁多嘢，好大壓力，所以慣咗拍之前一晚通宵練，到場再匿埋練習，唔想拖慢大家進度，好在劇組每次有劇本都即刻畀我，我先可以第一時間同老師上堂練習。」