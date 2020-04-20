化身吉祥物拉客！Yanny落力接柯打送外賣

組合Super Girls成員Yanny（陳穎欣）去年升做老闆娘，與友人在荔枝角工廠區開了一間食店，日前中午飯市時間，見到Yanny紮起頭髮，穿上圍裙制服在店內幫手，忙到騰出騰入，甚至見她接「柯打」親自走過對面大廈送外賣，忙完一輪見她企在門口抖吓氣，當有客人幫襯，她連忘為客人量體溫，又細心為客人送上消毒液搓手。

Yanny事後接受訪問，她講笑謂平日到食店主要是搞搞震，沖杯咖啡。在疫情大環境下，她坦承生意一定有影響：「好彩我哋唔係開喺遊客區，依家都仲捱到，唔使結業住，我哋會一齊努力去守住。」食店開了近9個月，目前仍然未賺錢回本，本來生意漸上軌道，卻因疫情又慢慢下跌，她說：「都有商場主動問我哋有冇興趣開店，但暫時我哋想做好第一間舖先。」

她的餐廳經常在餐牌上花心思設計，例如曾推出「單身狗」套餐，希望食客會心微笑，反而疫情就沒有想過噱頭，她說：「因為唔想加重呢個感覺，大家都知疫情嚴重，反而唔想成日提住，所以主力去谷外賣，因為工廠區好多人都少咗落舖頭食嘢，寧願喺外賣做啲折扣優惠。」問到她是否做生招牌吸引顧客，她表示做食店一定要食物好、服務好，先會有熟客返轉頭：「我呢個『吉祥物』幫到手，係因為啲粉絲好好，成日諗起就會嚟餐廳食嘢。」