股票巿場損手爛腳！黎諾懿投資唔見過百萬

藝人黎諾懿獲邀出席保險公司產品發布會，並首次以「視像直播」形式跟理財顧問及嘉賓分享理財心得。他自爆年少時曾在股票巿場「碰釘」，損失過百萬，令他經一事長一智，日後選擇投資產品時會加倍留神。期間，諾懿坦言曾做會計工作，深明財富要不斷增值才能追上通脹，所以會將七成資金用作投資、三成作儲蓄，投資上會選擇波幅穩定且定期派息的股票及債券基金。

自言是「穩陣派」的他坦言投資上有過「黑歷史」，他表示：「年少時曾因為太進取，在股票巿場損失過百萬，險一鋪清袋！廿多歲時好冒險，學人買仙股、消息股，只要別人稱有內幕消息，我就會投資，結果有次輸掉過百萬，當時非常肉赤，惟有從失敗中吸取教訓。現在有了家室，個人理財及投資取向都趨向保守及小心，事事以家庭為中心。」

問他有否為囝囝小春雞準備儲蓄基金時，他即「嚴父」上身稱：「只買了醫療保險給他，一份儲蓄基金、教育基金等都沒有買，作為父親，除了基本生活所需外，不會給予他太多東西；我想訓練他的獨立性，作為男仔應該靠自己爭取，長大後有東西想買，就自己去想辦法賺錢，在這方面教育，我跟太太方向一致，不想小春雞成為二世祖。」