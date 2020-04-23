食得泡菜多？韓國凍齡美魔女平均年齡45歲

唔少韓國美女都係身材高挑又皮膚白滑，唔知係咪同韓國人自幼鍾意食泡菜有關？不過，韓國演藝界的確有唔少40幾歲女星依然皮光肉滑，而且身材勁弗，同佢哋廿幾年前出道時一樣咁索，就好似以下四位女星咁，平均年齡45歲，但依然冇走樣，堪稱圈中「凍齡美魔女」！

44歲崔智友下月升呢人母

出道26年的韓國44歲女星崔智友，2002年孖裴勇俊合演韓劇《藍色生死戀2》走紅亞洲、2003年再孖權相佑合作韓劇《天國的階梯》人氣爆燈，可惜之後主演的《明星的戀人》、《誘惑》同《世上最美的離別》等劇未受關注，但她出道廿幾年依然美貌如昔，前年3月宣布閃嫁年輕9歲的IT企業男友，目前懷有首胎，預產期為下月。而將於6月踏入45歲的崔智友，年初佗B期間仍客串玄彬主演的韓劇《愛的迫降》，當時大住肚但依然冇走樣。

45歲李泰蘭身材零走樣

韓國45歲女星李泰蘭去年參演的話題韓劇《天空城堡》結局錄得23.7%高收視，創下JTBC韓劇最高收視紀錄，令其人氣反彈。出道23年的李泰蘭於1999年與宋慧喬合演韓劇《順風婦產科》上位，亦曾跟自殺離世的女星崔真實於2005年合作韓劇《玫瑰色人生》，之後專注內地拍劇吸金，去年《天》劇是她相隔3年回歸韓劇界，不經不覺出道廿幾年，但身材依然弗爆，早排更有亮相綜藝節目《我家的熊孩子》。

45歲吳娜拉着校服依然索

同樣出道逾廿年的45歲女星吳娜拉，於1997年參演音樂劇入行，至2008年接拍韓劇《我的甜美都市》踩入公仔箱，先後參演《逆轉女王》、《龍八夷》及《有品位的她》等人氣劇，至去年初拍畢話題劇《天空城堡》後人氣回升，之後更以校服造型亮相綜藝節目《認識的哥哥》，獲大批網民勁讚索，去年底她亦有接拍韓劇《99億的女人》。

46歲宋允兒廿年如一日

46歲女星宋允兒於2002年與男星薛景求結婚，育有一女，出道25年的她拍過《情定大飯店》、《On Air》及《權慾叛戰》等劇，今年將與男星劉俊相合作7月播映的JTBC韓劇《優雅的朋友們》，最近為雜誌拍寫真展現清秀氣質，保養得宜的她，外貌跟出道早期沒太大分別，身形仍很纖瘦。