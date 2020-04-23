女校生點識男仔？許靖韻分享秘訣兼反叛史

英皇歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）合作主持的音樂節目，今集有師弟楊天宇（Angus）及「豬妹」郭奕芯（Ashina）做嘉賓，為配合主題「校園」，四人穿上校服，帶大家重返校園，唱出《明愛暗戀補習社》、《女校男生》、《我們的紀念冊》等充滿回憶的經典校園曲。

Angus和Ashina首次獻唱十分緊張，平時一向自信爆棚的Angus竟「一改死性」變得相當驚青，更自爆入公司前曾被Mani要求唱歌，但只唱了半句，就被發現走晒音，歌唱實力可想而知。講到校園，自然會想起中學時的純情Puppy Love，讀女校的Gladys回憶當時因朋友介紹，而認識男校生，在一起溫習後發展成初戀，Angus和Angela都認同這種Puppy Love很珍貴，Ashina卻認為Puppy love並不算真正的愛情，又直言雖然與初戀交往半年，但她不認為這是愛情，Angus聽後回應：「計啦，都拍咗半年喎，依家人哋聽到實好唔開心。」其後Angela更大派福利，講出女校生識男仔秘訣，原來就是去補習社，笑指：「又可以學業進步，又可以交際，識到新朋友。」

講起中學反叛史，Angela指雖然自己當時成續好，但操行麻麻，每年都瘋狂收到警告信，又自爆喜歡把校裙改短、電髮，更Gel頭返學，有次不幸被副校長撞破，Angela被要求去廁所把頭髮洗乾淨，她說：「嗰時冬天，啲水又凍，仲要踎喺個乾手機下面吹，真係勁想喊！」而Ashina因中一已開始做兼職Model，所以在學校沒有甚麼朋友。在遊戲環節，Ashina致電關智斌（Kenny）大膽指責他廚藝差，希望能被鬧爆以完成遊戲，卻被精明的Kenny搗破她的詭計，眼見任務失敗，四人直接放棄，改為邀請Kenny上節目作客，幸好師兄爽快答應，一直期待Kenny的觀眾終能完夢。