【娛場】「兒歌天后」唐韋琪　寧願教女唔生女

「長腿叔叔你好嗎」家喻戶曉的卡通片《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》一曲，令90年初入行的歌手唐韋琪(Vikki)唱出「兒歌天后」的稱號。1991年簽約寶麗金唱片的她，本來入行做流行曲歌手，但因《夢中天使》一曲大熱，令她被無綫兒童組監製賞識，更被邀請加入做主持。自此，她由《閃電傳真機》、《至NET小人類》到《放學ICU》，主持了兒童節目足足十二年，更成為了「兒歌天后」，陪伴不少香港人成長。

回想十二年的主持時光，Vikki覺得每年的《兒歌金曲頒獎典禮》最開心，同時是最不容易的部分。「原來唔係做主持咁簡單，我哋嘅形象都要自己搞，因為人多嘛！」而正正因為人多，Vikki開始發現在兒童組的發揮有限，2007年，她毅然決定離開兒童組。「因為上面有前輩，下面有新同事，我變咗夾心階層，進退唔知點。」因著居安思危的本性，Vikki離開兒童組後選擇了創業，開辦了自己的才藝訓練中心。而問到她，當初由一個流行曲歌手變成兒歌歌手和兒童節目主持，可有感到遺憾，她坦言在唱流行曲上的確有點，但卻不後悔加入兒童組。

由兒童節目、唱兒歌，到開辦才藝訓練中心，多年來的工作都離不開小朋友，Vikki直言自己很喜歡小朋友的童心世界。但問到她可有想過當媽媽，她就表示自小就覺得生小朋友「很痛」，而沒有當媽媽的想法。在訓練中心，Vikki發掘了學生張若希，一個不太善於表達自己，卻對表演充滿熱誠和堅持的16歲少女。對張若希而言，Vikki姐姐猶如她的「長腿叔叔」，不但在才藝方面一直栽培她，更教會她如何待人接物。今年2月若希正式出道成為歌手，Vikki就親身當上經理人，帶著若希到處宣傳，她笑言都覺得自己有媽媽「湊女」的感覺。

如果想知更多Vikki姐姐的故事，就一定要去片看《娛場》！

場地提供：唐韋琪才藝訓練中心