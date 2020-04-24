震撼！疑染特殊癖好　46億人仔男星涉虐打前度

現年25歲的大陸男星屈楚蕭，憑主演電影《流浪地球》票房狂收46.8億元人民幣而一夜爆紅，其後於《如懿傳》中飾演五阿哥永琪又獲讚，事業爆火的他，估不到私生活同樣「惹火」，早前他被指與一女子現身北京一寺廟拜佛，因動作親密，疑似戀情曝光，事後屈楚蕭却否認拍拖，而有一名女子隨即在社交網發文「被分手」。

一名自稱是前女友的女子爆出有人有「特殊癖好」，「前女友」在社交網發長文控訴，寫着：「我這兩天想了很多，這不是一件我可以就這樣過去的事情。這段感情對我精神上的傷害和影響很大，以至於過去很久我都還走不出來。我聯系過他經紀人想要和他好好談一次，未果！我一個女孩子，今天決定把這麼隱私事情和圖發出來，因為覺得不是所有委屈都該沉默。」

她大爆有人愛玩SM，經常被打，更晒出一張背部被手機充電器打成的「X」紅印，照片觸目驚心，「前女友」更驚爆有人要求簽訂「主僕協議」，疑似精神操控，曾要求拍下她自己打自己臉頰的短片，並被恐嚇要被關進籠裏等，內容極為震撼！

聲被虐打的前度晚上再發文：「不會再發新的截圖和任何東西了，到此為止了，對我來說最重要的是面對自己的經歷，真的了斷。說我分開後反咬的，確實，我這樣不好，但我只想走出來。能好聚好散誰不願意？也謝謝大家的支持，我發的時候心裏真的很猶豫。我並不恨他，我只是不想再困在裏面了。」