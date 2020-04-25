【首選大胸】羅志祥多人運動揀女流程曝光

台灣舞王羅志祥被周揚青踢爆長期偷食之餘，仲會約埋一班好兄弟玩「多人運動」，而以羅志祥為首嘅一班「Party Boyz」好友成員全部冇回應，喺台灣討論區就有網民爆料，公開Party幫嘅幫主揀女條件，仲話佢嘅口味都好重吓！

呢位網民嘅朋友有參加過上述嘅Party，所以先至咁清楚事件嘅來龍去脈，指出身為幫主係唔需要主動搵女開P，呢啲嘢由成員搞掂，人齊就先由幫主揀女：「身材大胸是基本款，幫主重口味，臉就看人，很看感覺，有時候幫主挑的也很重口味。」

雖然每次都係幫主先揀，但係手下都繼續死心塌地追隨，因為幫主揀剩嘅好多時都有好嘢：「因為就算幫主挑剩的也是還不錯，吃剩的也夠吃。」唔少女仔參加Party都係覺得自己有機會上位，做幫主嘅正牌女友，不過自從幫主公開咗女友嘅身份之後，女仔先至轉移目標向其他成員埋手。

試過有成員因為有拖拍想脫離呢個「多人運動」，點知搞到幫主好唔高興要即時換人，所以呢個Party係不斷換人，咁多人加入同埋離開，正所謂人多耳雜先至搞到內部情況流出，呢位網民仲話「Party幫」唔止喺中港台有名氣，就連外國嚟嘅藝人都會搵佢哋開P：「外國藝人來台灣也找台灣藝人一起運動，只是以前沒有狗仔隊，不容易爆，現在狗仔隊太多，都在私人豪宅關起來玩。」