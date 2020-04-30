療傷4個月未愈！衛詩雅為供樓出關博到盡

女星衛詩雅（Michelle）去年平安夜到北海道滑雪，期間樂極生悲，於雪山凌空躍下，最終導致左腳斷骨，返港後即進行物理治療，並一直撐住拐杖步行，沒料其康復進度緩慢，花了4個月時間仍未能行動自如，令其心急如焚。

皆因去年榮升業主的她，曾哀求經理人喪安排工作，以應付每月兩萬多元的供樓費用，惟自從滑雪意外發生後，Michelle即宣告停工，再加上新冠肺炎疫情，至今已幾個月零收入，只能以儲蓄來供樓。為免「坐以待斃」，Michelle日前惟有冒險復工為新劇進行閉門宣傳，左腳戴上腳箍的她，於助手摻扶下現身觀塘工廠區，一拐一拐的她緩慢地橫過馬路買飲品，及後再以龜速步行到鄰近零食店，搜羅一輪便捧住幾包大小零食，但行動不便的她卻非常論盡，不慎把手上零食散落地，正當Michelle腳震震烏身執零食之際，有位熱心的街坊即伸出友誼之手相助，Michelle也連聲向對方謝謝，之後付款便再以龜速步入某商業大廈。據知Michelle因腳傷已推了一套劇集，故現時手上除了宣傳ViuTV新劇外，暑假將開拍新戲，並需於6月進行前期準備，故若然未能完全康復，極有機會要辭演。

對於現時傷患情況，Michelle受訪時表示：「依家叫做好番8成，但未着到高踭鞋，行得耐隻腳會扯住，因為左腳下半截骨斷開咗，要等佢生埋，醫生話做任何嘢冇用，盡量唔好行，冇藥食！（供樓有困難？）呢段時間腳係有影響，惟有用住儲備先！（腳未好番拍唔到新戲？）我希望快啲好番，會勤力做物理治療，我梗係想拍啦，停工咁耐係時候開工搵錢。」