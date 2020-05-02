朱智賢獲無綫推奮鬥片　監製澄清：冇擦我鞋

無綫小花朱智賢偷食人夫黎振燁後，與男友謝東閔開記招公開道歉，事件中據知她徹底知錯，無綫亦給予空間閉門思過。而娛樂新聞台就推出了一段朱智賢的奮鬥片，給觀眾深層認識她多年的努力，圖挽回觀眾的信心。

不過，片段一出卻被指「冧黐」、「姣電」和「扮弱者」三招來博取監製張志明歡心，張志明回覆東網時大為震怒，他稱製作奮鬥史之節目，是他最近一個新構思，目的想將一些不為人知而又奮鬥了很久的小演員一個被認同之機會。今次就以朱智賢為節目的第一個人選，卻惹來偏私指控，故覺得有澄清必要，他說：「佢並非擦我鞋，當年佢落選港姐冇諗過入無綫，係我覺得佢OK，又乖女，所以叫佢入嚟幫做娛樂新聞、《3日2夜》、《天與地》，佢乖到不得了，娛樂圈我見咁多女仔，佢係乖嗰個，唔通只係為咗一件事，就要人哋死咩，佢係因為蠢而犯錯，但唔通咁就冇翻身機會咩？其實我一直都想做呢個節目（奮鬥史），有好多喺TVB好好演技又做好耐都冇人留意嘅，我好想畀人認識佢哋嘅努力，只不過今次我做咗朱智賢先！希望啲造謠者唔好咁冇良知亂咁講做新聞！」

另外，繼謝東閔被揭早前瞞朱智賢偷食後，朱智賢又被指2018年拍《救妻同學會》力溝「大隻仔」黃庭鋒，在《救》劇中飾演「賤佬」的黃庭鋒，精通四種語言又是中大體系碩士，因而令朱智賢「垂青」，而黃庭鋒受訪就表示：「不是事實不回應，謝謝。希望大家不要再騷擾我身邊的朋友。」