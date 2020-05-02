千嬅被老公「罰」執書房　柏豪5個月女識講嘢

歌手周柏豪與楊千嬅在今晚東華三院《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音樂會》網上直播中有合唱演出，柏豪坦言最近好少出來，大家台前幕後都少見，因而開心，但明白疫倩關係又有擔心，所以心情很茅盾，不過他覺得重要是籌錢幫人。疫情中柏豪亦有為無綫一個綜藝節目開工，他稱：「過去一個月都同袁偉豪拍緊個綜藝節目，當中都好多危險嘢，上天下海，又玩滑翔傘！」至於留家抗疫期間，他亦有陪寶貝女兒，柏豪稱：「囡囡五個月大，已經識畀手仔同轉身，叫我就叫『銀姑』，叫媽媽就做『奶』，因為有奶飲！」

同樣留家抗疫而為兒子做飯盒的楊千嬅，笑指自己肥胖不少、身很圓，但強調自己有做運動，她說：「我除咗陪囝囝，就係食嘢，其實有壓力，但大家就溝通多咗、了解多咗！（煮飯畀囝囝食？）佢話同學有媽媽做飯盒，所以我都好認真做，唔可以用忙做藉口！（做咗廚神？）都係基本求生技能，（囝囝評價？）食晒應該OK！不過陪囝囝上堂我都會忟憎！（有統計疫情中多夫婦鬧交？）好正常，我水瓶座識走位，咪走入廚房整蛋糕，之後就開心番，但老公安排我半夜執廚房同書房囉，如果疫情過後大家都OK，咁就可以一路行落去，夫婦係咁相處，佢都會陪我睇劇，但嗰套韓劇《夫妻的世界》就唔好睇住，因為個囝囝喺度！」有見千嬅的社交平台再度開通，她說：「科技嘅嘢好易公開，希望自己同Fans交流吓，（仲係冇得留言？）會開番畀人留言！（大陸最近有新例要香港、台灣等演員如拍大陸製作要簽多效忠合約？）冇聽過。」

壓軸出場的是周柏豪與千嬅，柏豪先獨唱《老少平安》，之後千嬅出場，兩人合體唱出《多功能老婆》的《背後女人》，問到疫情期間有何體會？柏豪表示：「依家珍惜每分每秒，會用心幫人，祝大家身體健康。」千嬅則謂為人感性：「所以有啲啟發，回想番遇到人生高低、困難，當下係比較難受、執着，但疫情嚟到，發現最重要係家人健康同齊整，因為呢啲係冇得控制，所以好感恩，多謝家人朋友歌迷嘅陪伴同支持。」她又謂今日來到見到很多很耐冇見的朋友：「例如柏豪、樂手、工作人員，發現原來唱一隻歌係唔易，抗疫路遙遠，希望大家互相陪伴、關懷、依賴。」之後千嬅和柏豪攬攬，千嬅又向柏豪講有機會探其囡囡，最後她唱出《最好的債》。