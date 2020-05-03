方力申自爆棄游泳入行原因　原來關身高事

「飛魚王子」方力申（小方）出席有線體育台全新訪談節目《高山低谷》，由體育節目主持人李德能主持，最新一集邀得小方作客，分享他於泳壇及娛樂圈的點滴。奧運、亞運、東亞運、全運會、世界大學生運動會等大型國際游泳比賽，方力申通通都參加過，卻從未能成功摘取一面獎牌。被問到若時間可以重來，會不會棄游泳而選第二種運動，小方謙虛道：「當然不會，我能選擇甚麼？我既沒有爆發力、又跳得不高，更不是一個超長距離的耐力選手。就算環島泳，都只是一個低運動量、時間長的項目。」

談到是否因此而失望，所以選擇退役入娛樂圈，小方謂：「是先天所限，大家都知游水沒6呎4如菲比斯，都起碼6呎高。完成奧運會後，我有一個機會可以入行，當時我作了一個取捨。我再游下去是否可以得到獎牌呢？其實不是。當年我20歲，不會再長高，而碰巧有一個演藝事業的機會放在我面前，可能是我終身職業，所以便決定入行。」

小方憑藉「運動員心態」創下一個又一個佳績，除了至今仍未被打破的男子200米背泳及男子400米個人混合泳紀錄，去年更以破紀錄成績成為首位港人成功完成45公里環島泳，他說：「游到差不多到鶴咀，石澳之前，我要再食暈浪丸，真的大浪到險些嘔出來。但當決定要做一件事，我就沒想過會有後路，或者要放棄，可能是因為我的『運動員心態』。」

然而，這心態不知不覺成為小方於演藝路上的包袱：「我20歲時，經理人叫我學樂器、學打功夫，我說不學，更對他說『別人是3歲開始學彈琴的！沒有人20歲學彈琴會成功，你不要騙我，我2歲開始學游水的！』結果我甚麼也沒有做，就是因為我以運動員心態去看這件事，現在當然後悔。」回望過去20年，因為自己的執迷而錯失很多機會，小方勉勵後輩不要故步自封，切記勇於嘗試新事物，以免將來後悔。面對疫情，小方鼓勵各界應積極面對，保持樂觀心態，時刻裝備自己，迎接好的事情到來。