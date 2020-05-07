英皇天下一合作疫市開戲　炮製10部港產電影

英皇娛樂集團主席楊受成多年來支持香港電影業界發展，不斷投資開戲及提攜新舊演員，旗下英皇電影宣布與藝人古天樂成立的天下一電影合作，未來兩年內合作製作及發行共10部港產電影，為香港電影業打入一支新強心針！

新冠肺炎持續蔓延，香港各界發展皆如步入寒冬，當中亦包括影視行業。疫情防控期間，整個影視行業因應公眾安全、及限聚措施等需要停止拍攝，致製作量急速下滑，幕前幕後的電影製作團隊生計亦受到影響，許多基層員工面臨前所未有的困難；同時業界亦面對人才流失等問題。

有見及此，英皇電影與天下一電影製作有限公司宣布攜手合作，雙方公司將於兩年內合作製作及發行共10部港產電影，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力！10部電影當中主要於香港本地取景以及聘用本地電影工作人員，以確保今次合作能夠為香港電影業界帶來實際支持，亦達到繼續拓展本地電影業市場及發掘電影人才之效。同時，該10部影片涵蓋驚慄、懸疑、愛情、喜劇等不同片種，望能為觀眾提供多元化的選擇。

雙方已正式簽訂協議及正密鑼緊鼓進行籌備工作，積極與不同的業界單位聯繫，當中包括資深而富有經驗的演員及新演員，幕前幕後精英電影製作團隊，希望今次合作可以於下半年度開始拍攝製作，好讓電影從業員能盡快回工作崗位。對於今次合作，天下一電影表示：「希望藉着今次合作，可以發掘更多有質素劇本拍攝製作。天下一一向注重培育香港電影幕前幕後的新一代，希望為香港電影帶來新力量新方向，打造香港電影全新格局。」

英皇電影亦表示：「眼見香港電影業因為疫情停擺，電影工作者因為停工而經濟狀況陷入水深火熱之中，面臨嚴重人才流失的問題，感到十分惋惜。今次英皇電影跟天下一電影不謀而合，以實際行動支持香港電影，期望協助本地電影業盡快復甦。」是次英皇電影和天下一電影攜手合作，希望團結業界力量，繼續展現香港電影魅力！