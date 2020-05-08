盤點歷代皇帝Oppa　邊位霸氣深情又識撩女？

韓國32歲「長腿Oppa」李敏鎬於退伍後主演的韓劇《The King：永遠的君主》中飾演皇帝，雖然收視未如理想，但劇集播出後，仍被不少粉絲大讚其皇帝造型帥氣，其實過往不少韓國男神亦曾於劇集中演過皇帝，到底邊位Oppa扮演嘅皇帝最霸氣、深情同識撩女？

深情專一

32歲男星金秀賢於2012年熱播古裝劇《懷抱太陽的月亮》中飾演朝鮮國王李暄，才智雙全又深情，與韓佳人扮演的女主角許煙雨自幼定情，女方遭奸人所害而失憶，曾為李暄擔任擋煞巫女，相隔8年後再續前緣，最終韓佳人順利登上皇后寶座，劇集熱播期間錄得42.2%最高收視，而劇中金秀賢飾演的李暄深情又專一，為他吸粉無數！

最識賣萌

32歲男星池昌旭於2013年與女星河智苑合演的古裝劇《奇皇后》，講述高麗貢女奇氏成為元朝皇后的故事。池昌旭扮演的元朝皇帝妥懽一直對幫助過自己的高麗女子奇承娘（河智苑）一往情深，更一步步助對方登上元朝皇后之位，至於池昌旭飾演的元朝皇帝妥懽深情又識賣萌，同樣贏得一眾劇迷的歡心！

貴氣又威嚴

34歲男星宋仲基於2011年參演的古裝劇《樹大根深》中飾演世宗李祹，是朝鮮第四代國王，一直為百姓着想，雖然宋仲基出名童顏，但穿起龍袍亦很有威嚴，而且貴氣十足。

風趣識撩女

33歲男星劉亞仁於2013年與女星金泰希合演的古裝劇《張玉貞，為愛而生》中，飾演的李焞是朝鮮第19代君主肅宗，為締造永恆的王國，無奈賜死最深愛的女人張玉貞（金泰希飾），獨自忍受孤獨和悲傷，劇中劉亞仁為人風趣又識冧女，對金泰希扮演的張玉貞一見鍾情，甚至一度願意為美人棄江山！