阿嬌閨蜜反擊　爆賴弘國成日夜蒲攬女

藝人鍾欣潼（阿嬌）與結婚年多的老公賴弘國「閃離」，二人雖然已作出回應，賴弘國於社交網寫千字文指2018年婚前派對時阿嬌已說後悔，直至收到阿嬌寄給他的分居協議，他由難過、憤怒到失落變接受現實。不過賴弘國千字文一出，阿嬌身邊閨蜜即按奈不住為阿嬌抱不平爆料指二人分開原因是賴弘國太小朋友，不成熟又不夠上進，耽於逸樂，婚後不時與網紅、美媚約會飲酒夜蒲，令阿嬌尷尬，但係阿嬌都依然信任老公，從一開始已經不斷鼓勵他獨立出嚟開美容院，甚至向公司講明一定會撐老公。有指阿嬌嫌賴弘國不夠有錢，對此閨蜜又說：「阿嬌由第一日開始都對賴弘國好好，不惜出錢又出力幫老公開美容院，望老公愈來愈好，可惜賴弘國都懶懶閒。」而且佢老公都講阿嬌不斷送禮物畀佢，送到佢都叫佢唔好再送，如果阿嬌嫌佢窮，咁樣講咪自相矛盾。

對於二人被指性生活不協調一事，閨蜜又指根本沒有可能，阿嬌之前不斷都表示想生小朋友，更雪卵望快些造人。

賴弘國有時仲將自己嘅婚姻情況同客人講，完全冇顧及阿嬌嘅私隱，而且兩人簽嘅分居協議書，不宜公開兩人分開嘅內情，但賴弘國撰寫千字文滔滔不絕，講到自己被遺棄咁，咁樣好唔尊重阿嬌，閨蜜抵唔住頸為她抱不平，亦難怪大批網民都大鬧賴弘國是渣男。

另外，阿嬌好友楊丞琳被問到此事，她則低調表示：「任何人的感情都不該由外人來評論，所以無法給回應，真的很不好意思。」曾出席阿嬌結前派對的蔡一鳳受訪說：「佢呢排應該都好忙，所以我哋呢一年都冇乜聯絡，都唔知點樣回應，因為完全唔清楚。」