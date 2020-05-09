要求賴弘國收口　阿嬌希望有緩衝期挽回婚姻

藝人鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國爆出結婚14個月就閃離，有傳阿嬌當日致電賴弘國提出離婚後，之後的事情交由阿嬌所屬的經理人公司英皇跟賴弘國聯絡，其中要求他不要對外透露離婚，以待阿嬌於下半年在合適機會才公布。

可是自離婚消息傳開後，賴弘國對離婚一事有問必答，令英皇覺得他處事有問題，甚至透過律師要求他「禁聲」。有傳賴弘國跟阿嬌協議離婚時，答應女方由她的公司處理和公布，可是由他與友人往澎湖散心，他一直聽電話，其中包括英皇的來電，令他心情麻麻。

阿嬌的經理人霍汶希就有指英皇向賴弘國下「封嘴令」一事作出回應：「因為Michael（賴弘國）及阿嬌所簽的是分居協議，並非立即離婚，大家都希望有幾個月的緩衝期及冷靜期，希望令雙方的感情回溫，或許有機會挽回婚姻，所以我們共識了是幾個月後大家才看看情況如何才一起公布呢，但我們都沒有想到會突然被人爆料出來的，這個突如其來的爆料，令到我們都措手不及，阿嬌亦只好承認，Michael的情緒亦受到很大的影響，從事發到今我們只是好言相勸，希望大家在這個時間都是保持沉默，不能對外透露任何消息，因為在他們的分居協議書內有一條條款是在分居期內，大家必須要遵守把協議內容及關於婚姻的情況保密，阿嬌律師昨天再發給他的亦只是一封提醒函。」