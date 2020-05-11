又玩洗腦歌！Piko太郎推出Stay Home三部曲

又名古坂大魔王的Piko太郎於2016年推出洗腦神曲《Pen-Pineapple-Apple-Pen》（簡稱PPAP）紅極一時，最近新冠肺炎全球肆虐，Piko太郎亦應景上月將《PPAP》改為《PPAP2020》防疫版教洗手，亦備受注目。PIKO太郎近日再食住上，推出「Stay Home三部曲」，希望再制造熱潮。

本月1日，PIKO太郎先推出演唱坂本九的名曲《Sukiyaki》（原名：《昂首向前走》）MV，《昂首向前走》於1961年在日本推出，獲得歷史性的巨大成功，該曲被翻成多國語言的歌唱版本，在英國發售時改名為《Sukiyaki》，之後亦有廣東話版出現，分別由已故女歌手梅艷芳及杜麗莎曾唱出《願今宵一起醉死》和《眉頭不再猛皺》。至於PIKO太郎唱的版本，今午為止獲30萬點擊，人氣明顯不再。

而今日推出另一首歌《Hoppin'Flappin'》，新意不多，Piko太郎落力搞笑演唱，扮兔仔跳來跳去，最後唱到體力不支瞓在地上。而兩首新歌因疫情關係，全部在家中用手機拍攝。