當街被叫茄喱啡　敖嘉年：這三個字令人很難受

年初宣布離巢無綫的敖嘉年，為梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，分享了他在娛樂圈跌宕經歷。嘉年坦言感激「伯樂」李添勝信任，以及太太不離不棄。

成為洪朝豐助理

童年的他算不上快樂，因為父母在他十多歲時離異，自小跟隨父親長大的他，當過廚房、髮型屋等暑期工作，中學後到製衣廠打工，輾轉加入電台，成為洪朝豐助理。不過他在電台的日子很短暫，皆因洪朝豐問他有否興趣到電視台工作，便促使他膽粗粗到無綫試鏡，繼而展開他的銀色旅途。

拍《封神榜》劇本都唔識睇

加入無綫，首個工作是做《城市追擊》主持，嘉年謂：「天天跑新聞已不容易，那時台前幕後因為很多突發新聞，要馬上趕到現場，死人塌樓都要去，但去到現場經常都會被罵， 有時會被行家罵阻住他們採訪，有時又會被其他人罵。」這些日子很難捱，打算約滿無綫便返回電台工作，但當時無綫高層曾勵珍突然叫他參演《封神榜》，他說：「我沒有讀過訓練班，連劇本也不會看，真的很迷惘。」做藝人往往最怕拿捏不到自己位置，那時的敖嘉年，他謂：「有次我同家人出街食飯，正在想要吃甚麼，身後有一班洗碗的嬸嬸在討論，有人指着我問『嗰個係邊個？』，有人很大聲答『茄喱啡』，這三個字令人很難受，我家人亦說『算了不要吃了』。」

難捱日子總會過，嘉年終遇上「伯樂」李添勝，他大爆拍攝《碧血鹽梟》時，被前輩演員投訴他演技不配合，但當時添哥不僅沒責怪他，還多給他信心，叫他盡量發揮，嘉年稱：「去到拍《巾幗梟雄》，角色很重要，有些高層跟添哥說『敖嘉年做不到這個角色，他沒可能做到』，但添哥竟話嘉年一定做到，很感恩添哥願意給我那麼大的信心。」

共識唔生小朋友

除了添哥，他指太太是他最感激的人，由拍拖到結婚，嘉年與太太相處近廿載，他說：「每次想放棄時，她永遠也叫我不要放棄、給予我精神上的支持，有一個這樣的人很重要，她跟我聊一些很密切的事，很精準分析事情的對與錯。我還會經常在她面前哭，這不需要隱藏。」嘉年又指跟太太不計劃生小朋友，他說：「其實是很早的決定，是我媽叫我不要生，現在這個時勢、這樣的社會很辛苦，以前李麗珊說養一個小朋友要四百萬，現在哪能夠？所以生小朋友絕不簡單。」