《功夫》重拍　李小龍勇闖荷里活屢遇波折

今年11月27日將會是香港一代武打巨星李小龍的80歲生忌，他當年有份參與創作的70年代劇集《功夫》將重拍新版。據知當年憑劇集《青蜂俠》（The Green Hornet）加藤一角在美國走紅的小龍矢志在荷里活發展，並與荷里活巨星徒弟占士高賓（James Coburn）計劃合作開拍荷里活片《無聲簫》（The Silent Flute），但後來因為拍攝計劃告吹才決定回港發展。結果踏上國際巨星之路！

雖然《無》的劇本獲華納「拍板」開拍，但電影公司就開出條件影片必定要在印度拍攝。據知原因是當年印度有外匯管制，而當時華納要為大批在當地賺到的盧比（印度貨幣）謀去路，所以就派當時30歲的小龍與占士等人一同前往印度「攞料」，經過三星期的考察之後，發現印度根本唔適合拍攝荷里活電影，而男主角占士亦放棄演出。最終令華納取消拍攝計劃。

進軍荷里活好夢成空，小龍轉投幕後協助華納發展劇集《The Warrior》與《功夫》。據《功夫》原創人Ed Spielman表示他早於60年代中已寫好《功》的劇本，原本是一部電影，但後來華納決定將之拍成劇集，當時有考慮過搵小龍主演劇中功夫大師金貴祥一角，但最終改由影星大衛卡列甸（David Carradine），結果劇集大受歡迎共拍過三季。而86年更開拍成電視電影《Kung Fu:The Movie》並找來小龍之子李國豪（Brandon Lee）參演。

至於憑《功》劇走紅的大衛卡列甸於小龍離世5年後（即78年）亦將小龍的《無》拍成電影並改名為《Circle of Iron》，而最諷刺就是影片最終改在以色列取景，影片亦有鳴謝小龍與占士等故事提供。可惜影片成績一般！