豪宅意外曝光　45歲佘詩曼勁擔心生唔到B

宮鬥劇《延禧攻略》近日喺無綫J2台重播，佘詩曼憑住「嫻妃」一角喺內地爆紅，近日佢就參加咗一個內地綜藝節目《看我的生活》，除咗介紹佢嘅日常生活之外，仲請嚟老友歐陽震華大談對婚姻及生B嘅睇法，年屆45歲嘅阿佘仲話好擔心生唔到B！

有名有利但係冇另一半嘅「黃金剩女」佘詩曼，自爆以前有男朋友時但係專心工作，搞到最後分開，睇見歐陽震華同太太嘅相處關係好羨慕，如果搵到一個完美對象可以一生一世就最理想，不過可惜呢個完美對象仲未出現，而歐陽震華講到雪卵生小朋友嘅問題，阿佘坦言好擔心：「我現在已經45歲，生小孩最快要47歲。當他20歲時我已經67歲。」佢仲用好惆悵嘅語氣話：「能生出來嗎？」之後節目組安排咗阿佘搵醫生查詢雪卵資料，當醫生講解45到50歲卵子會仲差，阿佘當場嚇一跳好擔心，最後醫生補充卵子狀態同年齡唔一定有關連時，阿佘先鬆一口氣：「那我還有希望。」

無意揭露豪宅內部環境

節目仲會公開單身嘅阿佘喺屋企點樣過日辰，Hea到爆嘅佢只會做三樣嘢，就係玩手機、睇電視同埋食嘢，短短幾個鐘就已經食咗三餐，完全唔見佢做運動身形一樣保持都咁Fit，認真係得天獨厚！而鏡頭無意中暴露咗阿佘嘅豪宅內部情況，睇得出客廳同飯廳都好寬敞，飯廳位有裝飾櫃擺滿珍藏﹐客聽擺咗張L型大梳化，佢瞓上去玩電話仲有大把位剩，就知個單位size唔簡單！