講SM、人妻　何建曦新專輯送小說篇章

寰亞唱作歌手SoulJase（何建曦）帶着首張個人EP專輯《Self Portrait 藍染》與歌迷見面，直言花了五年時間創作碟內作品的他，碟內破天荒地包含一篇七千多字的文章，內容更有描述主角被校園欺凌、人妻係怪獸及經歷SM情節。

SoulJase解釋：「唱片內大慨七千字嘅文案，唔係講我自己嘅，係一個故事線，取自於我今年內會推出嘅一本愛情小說，入面有好幾個章節，我將其中一個章節抽咗出嚟，因為呢段故事可以串連起呢五首歌，係我創作呢個故事時借題發揮出來嘅。」至於情節精彩，可有想過拍成網劇、微電影？他表示：「我寫上一本小說嘅時候已經有好多畫面上嘅構想，我覺得歌曲可以表達到嘅始終有限制，而呢個小説又幾有畫面感，所以若果可以拍成微電影，相信可以畀到大家更大嘅思想衝擊。」

SoulJase拍攝唱片封面的服裝，其中一套全人手製作的西裝外套是他最喜歡的：「呢件衫特別嘅係佢每一面每一角度睇都唔一樣，好呼應唱片嘅解構主題，每一個角度都係人嘅唔同面相，好豐富。」不過SoulJase的導演卻搞搞新意思，命人用咖啡粉扮成泥土，灑在SoulJase面上，以呼應SoulJase所説的毀滅性議題。