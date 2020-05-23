關智斌轉型玩變態　溫碧霞封后唔認自己功勞

藝人溫碧霞（Irene）身穿低胸長裙與關智斌（Kenny）出席英皇電影《墮落花》首映，Irene表示心情興奮，等了這日很久：「本身喺復活節上，但因為疫情關係，所以就延遲，大阪電影節同意大利影展又去唔到，但係戥成部戲嘅人好開心，因為我得到嗰個獎（「第八屆絲綢之路國際電影節」的「最佳女主角」）唔係我一個人嘅功勞，係成個Team同導演拍得好，演員又做得好，Kenny嘅演出好大膽，我都未見過自己咁。」

問Kenny今日邀請了甚麼朋友來欣賞？他即一臉愕然笑說：「吓！乜可以請朋友嚟咩？我第一次好榮幸可以有自己咁個大舞台嘅首映。」

Irene就表示老公請了很多朋友一齊來捧場：「老公之前喺亞洲電影節都睇咗套戲。（有咩評語？）佢好鍾意，話我好大突破，好唔一樣，讚故事寫得好好，有好多思考空間。」問他們可會再合作？ Irene大爆：「導演已經寫緊另一個劇本，好似話想搵返原班人一齊拍。」

Kenny亦表示很開心：「之前我都係演乖仔嘅角色，但今次角色有啲變態，都花咗好多功夫，好彩導演同Irene喺拍前都有同我傾點拍。」講到劇中有不少情慾戲，Kenny表示拍攝時不尷尬：「因為大家都好專業，現場都好多人。」Irene笑言自己有要求清少少場，但Kenny則笑言反而第一次睇試片覺得尷尬：「因為調色、加咗配樂、剪接，成件事就比想像中大膽。」

另外，同場的吳浩康日前大爆前度崔碧珈指他「講大話」及「扮上進」是誣衊，未知是否避免事情發酵，他不接受訪問。