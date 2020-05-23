不敵網民惡評　《雙層公寓》22歲木村花自殺身亡

參演真人騷配對節目《雙層公寓》（Terrace House Tokyo 2019-2020）的日本女摔角手木村花疑因不堪網絡欺凌自殺身亡，享年22歲。其所屬事務所Stardom，今日於官網公布其死訊，表示會與其家人商討有關辦理其身後事，但未有透露死因。

木村花於去年9月加入節目成為住客後，憑住一頭搶眼粉紅色頭髮受到注目，卻因倔強性格，曾在節目中與拍檔發生爭執，成為網民攻擊目標。

今日凌晨，木村花疑難忍網上惡意批評，在社交網上載多張血淋淋的𠝹手照，透露收到不少鬧她「噁心」又叫她「去死」、「消失」的留言，她自嘲是「不被人愛的人生」，感謝誕下她的母親，但其後留言消失，她又在即時動態向愛貓講再見，惹外界擔心她情緒不穩。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626