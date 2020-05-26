猷君極速完成「兩大任務」　圓何鴻燊抱男孫夢

賭王何鴻燊病逝，何家三、四房成員近兩年來為令他添福添壽，紛紛結婚生子，喜事浪接浪，希望能與賭王一起分享人生喜悅。向來愛錫子女的賭王，早已安排信託基金保障子孫們日後的生活，鼓勵子女「多勞多得」，在無憂無慮下放心開枝散葉！

自2009年在四太梁安琪家中跌倒後，賭王何鴻燊的健康狀況一直備受關注，昨日突然傳出入住養和醫院深切治療部多個月的他病危，情況非常不樂觀，何家各房成員在醫生通知下紛紛趕到醫院，與賭王共度最後時刻。何家成員尤其三房、四房的喜事近兩年浪接浪，年紀輕輕的三房兒子何猷啟、四房女兒何超盈及兒子何猷君，均輪着搶閘結婚或生子，一心想令在病榻中的賭王開心，為他添福添壽。

各房成員為家族開枝散葉，雖然何鴻燊早在2011年已完成身家資產分配，但據知原來其名下有信託基金，為何家成員提供安穩的生活，每月可領取定額生活費外，如果成員多添子女，就會獲額外發放生活費，「多勞多得」愈生得多，生活費金額便會愈高。

猷啟婚後兩年抱兩

最令賭王高興不已的，莫過於何猷君去年一圓賭王的抱男孫夢！去年猷君以極速姿態，一年內跟內地名模奚夢瑤完成結婚及生仔「兩大任務」，去年10月更宣布誕下兒子Ronaldo，作為賭王98歲的生日禮物，並由賭王親自取名為何廣燊。雖然賭王兒孫眾多，但已為人父的二房兒子何猷龍及三房兒子何猷啟都是為賭王添孫女，猷君為他帶來男長孫，是何氏家族第五代男丁！至於猷啟在2018年「爬頭」比猷君早婚，與內地女友齊嬌（Gigi）在外地註冊結婚，並兩年抱兩，先後誕下長女Tittania及幼女Tylia。

豪送超盈6億嫁妝

至於何超盈則在去年雙喜臨門，宣布跟哈佛「學霸」辛奇隆訂婚兼有孕，去年6月過大禮時更成為全城佳話，因何鴻燊大手筆送上逾6億元嫁妝，當中包括逾億元的珠寶首飾及價值五億元的別墅！過大禮後兩個月，超盈誕下女兒辛千覓。早在2018年，四太梁安琪曾公開展示賭王在家中行路的片段，表示為氹賭王多練習走路，叫對方預演出席女兒的婚禮，當時見賭王精神不錯。

賭王子孫繁多，內孫、外孫及曾外孫共有15個，猷君的兒子何廣燊至今是唯一的男內孫，孫女則有四個，包括是大房已歿的兒子何猷光誕下一對女兒何家華及何家文，何家文則誕下賭王曾外孫女Suki。至於賭王的外孫包括大房已歿女兒何超英所誕的女兒蕭玟錚、二房女兒何超鳯誕下的兩名女兒何鍶珩及何倩珩。