【繽FUN星網隆重登場】容祖兒笑住睇片　減壓最掂！

好生活從「繽FUN星網」出發！東網兩大平台「東網巨星」及「東網生活」今日強勢合一，成為最爆最強娛樂消閒資訊平台「繽FUN星網」，樂壇天后容祖兒成為首個星級用家率先體驗，一「觸」即發，激讚介面易用，內容精彩，極力推介大家齊齊睇「繽FUN星網」，不「容」有失！

「上東網，知天下」，秒報最新全球資訊，娛樂消閒兼備的「繽FUN星網」，一網打盡全球巨星名人娛樂熱話、緊貼親子、旅遊、健康及時尚等食玩買歎世界的優質生活情報，並放送主題多元化的自家製節目。強大模式配合簡約易用的介面設計，彈指間一「觸」即發，全天候帶來超凡瀏覽體驗！讀者享盡精彩滿FUN視聽之娛，好睇好玩，輕鬆減壓！

天后容祖兒（Joey）成為「繽FUN星網」首位星級用家，昨日率先親身體驗，大讚介面設計夠貼心：「我覺得好快同好易用，最好嘅地方係睇完段片，可以Loop番有關呢條片嘅相關新聞，了解多啲故事發展，同埋Update得好快，唔錯唔錯！」

「繽FUN星網」有不同主題的自家製節目，Joey大讚可減壓及消磨時間，當中特別推介節目《寵寵寵大人》：「我鍾意養寵物，養過貓又養過狗，好多時喺養寵物過程中會有啲難題，例如最近隻狗皮膚有啲唔舒服，我好想知道點樣解決佢啲疣，同埋點樣可以增強佢嘅免疫力，我會上網睇同埋搵資料。《寵寵寵大人》就會訪問主人講吓養寵物心得，一個節目就可以了解晒我想知嘅問題！」

容祖兒力讚，天王郭富城及男神謝霆鋒亦力推：「愛上網，愛上『繽FUN星網』！」型男古天樂同樣讚不絕口：「又新又快，睇到停唔到手！我最鍾意睇『繽FUN星網』嘅娛樂新聞片，同埋只要喺新聞下面再掃，又有相關新聞睇，非常方便！至於節目《娛場》有好多專題式訪問，畀我更加了解藝人嘅故事同背景，真係值得捧場！」

眾星對「繽FUN星網」自家製節目各有心水推介，Twins蔡卓妍及鍾欣潼異口同聲首推節目《醫D病痛》：「『繽FUN星網』咁多好節目，真係Stay at home一樣可以好放鬆！我哋最Like《醫D病痛》，可以知多啲健康資訊。」歌手楊千嬅則力薦節目《KOL大聯盟》：「睇KOL片已經變成生活日常，令我眼界大開，知道更多KOL點樣成功！」至於視帝馬國明對《我儲咗D乜》情有獨鍾：「係人都知我最實際，梗係最鍾意儲錢啦！咁究竟其他人儲咗乜？大家梗係要Mon實呢個節目！」而宅男女神馮盈盈原來是節目《玩乜》忠粉，最深刻是其中一集玩家發言時被限制分貝，令向來口才勁、聲量更勁的她都想挑戰：「唔係啩！講嘢要限住分貝？齋諗人都癲！我出名多嘢講，我都想接受《玩乜》挑戰，睇吓係咪聲大大冇貨賣！」