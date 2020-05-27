EGL東瀛遊 衝破「疫」境　網購平台售獨家日韓台商品

【特約報道】逆境發掘商機 開創三贏局面

扎根香港30多年的東瀛遊見慣風浪，不過今次疫情的影響，EGL助理董事袁灝頤（Christina）也表示是史無前例：「過去公司面對不少風浪包括沙士、金融海嘯、日本311大地震等，一般而言影響的時間較短，而沙士影響的地區亦只有香港及中國，當年的應對辦法是舉辦本地一日團，總算捱過來。但今次的影響是全球性，而且維持很長的時間。我們深信有危就有機，疫症令更多人留在家，因此我們迅速成立EGL Market，並期望發展成長遠業務。」另一個考慮是希望在這段艱難時期，每一位同事都有工開，Christina表示：「網店業務開展後，只要EGL員工向舊客人或朋友推銷EGL Market的產品，訂購時輸入員工編號，同事便會得到佣金，這樣可以做到三贏的效果，能夠增加客源，客人購物有優惠，同事又有收入。」

旅遊達人搜羅 重視安全認證

EGL Market於5月4日正式登場，至今已超過25萬瀏覽量，成績不俗。Christina謂由開始籌備到推出大約一個半月，採購、開網店流程、宣傳、物流，要處理多不勝數的細節。與市面上其他網購平台比較，她表示分別在於產品夠獨特及品質高：「旅遊家、各地的旅遊局都是我們的合作夥伴，會捐窿捐罅搜羅各地特產，確保產品具有獨特性。當中包括日韓台零食、日本清酒、日本直送家居清潔用品及嬰兒用品等，為用家帶來品味生活。」另外他們亦很重視產品的安全性，早前全城鬧口罩荒，他們雖有貨源，但未齊認證所以不賣，待現在獲得EN14683 Type IIR及ASTM認證後才發售。另外電子產品得到歐盟認證或有保養，並會選擇獲得德國Red Dot Design Award的TRAVELMALL精品，確保客人買到可靠又稱心的產品。

取貨快捷方便

一個網購平台要成功，物流是十分重要的。於EGL Market購物，在確認訂單後4個工作天內發貨，可在銅鑼灣、旺角及觀塘3間EGL門市免費取貨，又或者加$29於全港超過1,000個智能櫃自取，同一訂單買滿$500可享免費送貨上門服務。Christina謂將來會繼續增加產品的種類，以及與不同品牌合作，增加自提點。

EGL Market