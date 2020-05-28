【教樂事】疫情下的「叩門」對策

許校長認為最行之有效的學習途徑是親子閱讀，這也對孩子參加面試時很有幫助。（作者提供）

今年因為疫情影響，令2020年度小一入學統一派位的結果公布日期，由原定6月6日提前至6月3至4日，並以郵遞方式通知家長，家長因而毋須親身前往「統一派位中心」領取派位結果。成功獲派心儀學校的，當然高興；但對於派位結果未盡如意的家長，也許已急於前往心儀學校「叩門」，以求取得候補生席位。究竟，家長該當如何裝備，才能「叩門」成功，令子女突圍而出。

輕鬆應對 正向鼓勵

在校內進行的評估主要分為「進展性評估」及「總結性評估」兩種在不同家長群組或平台中，不難發現家長都就個別學校表明只接受「自行分配學位」及「統一派位(甲部及乙部)」以該校作為首一志願申請人的「潛規則」而議論紛紛。以教育界內行人角度看，每年參與派位的學生人數皆有不同，學校其實是有機會在每學年按適齡學生數目的差異而調整收取候補生的策略。因此，我會鼓勵家長先表達對心儀學校的誠意，預備好有關自薦信及為子女製作精簡的Portfolio以打動學校，從而爭取心儀學校為孩子提供面試機會。

學校進行面試的方式眾多而且類型各異，既有讓小朋友一邊玩遊戲、一邊交談，也有以「看圖讀字」或「看圖說故事」等形式來評定。家長其實可善用這段在家自學的停課時期，跟子女透過如角色扮演等形式來先為子女備戰。某些學校也會要求家長進行面試，了解家長的教育理念是否與學校互相配合。此外，家長亦要以正向鼓勵的心態，讓孩子參與正式面試，切忌將現階段派位結果並不理想的情緒轉移到孩子身上，讓子女誤會是由於自己做得不好，因而影響自信。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長、教育碩士（課程與創新教學/資優教育）。從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。