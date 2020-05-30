申請續領BNO　7大要點你要知

合資格的港人可重新續領BNO，BNO比香港特區護照有更多的便利，免簽國/地區達184個。（互聯網

香港有着自身特殊的歷史背景，因此很多人都能同時擁有至少兩本護照──香港特區護照和BNO。以往大家可能因各種原因（如費用、手續、必要性等）而不去續領BNO。但近幾個月來，愈來愈多的人想重新補領BNO，藉此擁有更多的便利和可能。那到底續領BNO有甚麼必要的條件和手續呢？留意以下7大要點，申請續領話咁易！

1. BNO申請資格

無論是多久沒有續領BNO或者是否已經遺失，只要滿足以下的條件，都有重新申請的資格。BNO不接受新的申請，因此從未申請過或在1997年7月1日或之後出生的人均無法申請，要重新申請必須滿足以下其中一個條件。

‧曾於1997年7月1日前成功申請過BNO的港人；

‧在1997年7月1日前出生，擁有BNO的父母曾經在護照內「Included Child」一欄填寫過你的姓名，即使從沒申請BNO Passport，也擁有申請BNO護照的資格。

2. 申請流程

BNO續領可以在英國護照署的網站HM Passport Office申請。第一步是回答網站的選擇題與填充題，全都是一些有關個人資料和護照的資訊。

填寫完畢後按指示上載個人照片和列出所需文件，完成後以Visa 或Master信用卡付款即可。

成功付款後，申請人會收到確認電郵和短訊，附有登入系統的網址、郵寄地址及申請編號，把所需的文件用快遞/空郵掛號形式寄到英國護照署，建議使用軟墊信封，可保護重要文件。

新的BNO需時約4至6個星期寄回香港，文件的申請狀態可在系統中查看 ，申請文件和新的BNO會分開寄回。

3. 注意事項

因疫情原因，部分英國郵遞服務會有所延誤，以香港郵政為列，暫時只提供往英國的平郵服務（約需42至58個工作天），申請人要留意相關的時間。

4. 申請費用

BNO有兩種頁數的選擇，同樣是10年的有效期，34頁護照連運費是£105.86（約1,084港元），50頁護照連運費是£115.86（約1,186港元）。

5. 相片要求

證件照可以以自拍的形式拍攝，只要符合要求即可。系統上有列明相片的要求與示例，包括背景需使用灰色或白色、面部和背景不能有陰影、眼鏡不能反光、需包括頭部、肩膀和上半身、需露眉露眼、不能有微笑、皺眉等小表情等要求。系統接受jpg/jpeg檔，大小要在50KB至10MB。上載完成後能立即知道相片是否符合要求。

6. 申請所需文件

‧未剪角的原有BNO（如果遺失或被盜需要填寫「遺失或被盜護照通知書（LS01）」。如果涉及刑事成分（即被盜、被搶等）需到警署報失，並領取報失證明）

‧香港永久性居民身份證彩色影印本（正面及背面）

‧現時持有的未過期的其他護照的全彩影印本（每一頁，包括封面與封底），也可以直接把護照寄去申請

‧12個月內的住址證明正本

‧出世紙的彩色影印本（如需要）

‧父母雙方的出世紙正本（如需要）

‧父母的結婚證明正本（如需要）

‧副簽（如需要）

如果缺失任何一樣文件可書面解釋，有機會因應情況而豁免。準備好所有資料後便可寄回英國護照署，地址為：（你的PEX no.申請編號）, HM Passport Office, INT-E-FTA, 101 Old Hall Street, Liverpool, L3 9BP, UK

7. 副簽的要求

並非所有人都需要副簽（Countersign），申請人在填寫聲明書時，系統會顯示是否需要副簽，如有需要，副簽人需在聲明書上填寫個人資料並簽署。在以下4種情況下，申請人會被要求副簽：

‧舊BNO護照遺失、被偷及損壞

‧申請人樣貌與舊BNO變化太大

‧申請人的資料有重大的改變

‧被歸類為「First Adult Passport」、「First Child Passport」

如被要求副簽，副簽人需符合以下要求：

‧需與申請人認識兩年或以上，非家庭成員

‧18歲或以上，持英國或歐盟護照者（包括持有有效BNO的人）

‧官方接受的專業人士，如會計師、醫生、記者、老師等

申請人需在遞交申請後的90天內提供所有文件，否則申請將被取消並不獲退款。