繽FUN星網衝出香港　李冰冰即席揮毫「一網打盡」

「繽FUN星網」自推出後，好評如潮，城中不少星級玩家用過後都畀Like。不止香港受歡迎，就連中港台紅星亦已率先體驗「繽FUN星網」有幾Fun，國際影星李冰冰更大讚新版面夠快夠新。

曾獲不少影后殊榮，早已蜚聲國際的李冰冰還即席揮毫贈予「繽FUN星網」：「娛樂新聞一網打盡，每天接收最新資訊。」好嘢一定多人讚，早在台灣發展的型男何潤東雖然長期於內地和台灣工作，即使近日忙於編、導及製作新劇，但每日也不忘緊貼「繽FUN星網」，大讚內容包羅萬有：「娛樂新聞好快好新，內容真係咩都有得睇，令我可以隨時隨地，得知娛樂圈最新資訊。」

香港星級玩家陸續試用「繽FUN星網」，向來計仔多多的張衞健，則以一個嶄新方法唱住推介：「愛上網，愛上繽FUN星網！」已是三個小朋友的陳豪，對「繽FUN星網」自家製節目《有種爸爸》非常有興趣：「簡直Ichiban，記得支持呀！」同樣是爸爸級的張繼聰，就貪新版面顏色夠繽紛，令大家睇得更開心：「咁繽FUN令大家都有興趣睇有咩新嘢發生，自己有留意有冇自己新聞，希望大家會留意，如果係新手爸爸，就要留意《有種爸爸》，因為將會訪問好多星媽星爸㗎！」

至於洪永城同樣大讚「繽FUN星網」新版面非常吸引：「個設計真係幾好喎！顏色又夠繽紛，睇完個人都開心啲啦！同埋好多嘢睇，我特別推介《寵寵寵大人》，因為入面好多寵物資訊，可以帶啲寵物去邊度玩，全部都可以喺呢個節目度睇到，記住留意。」