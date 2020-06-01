【瞞埋公司】連詩雅秘撻陳家樂　香閨夜會！

現年31歲的連詩雅向來恨嫁，早前自爆與有米才子徐浩（Terry）分手，她直言兩人欠共識，因價值觀不同，所以很難走下去，認為婚姻對她而言似乎愈來愈遠。不過，據知走出情傷陰霾的Shiga，因工作關係與新一代男神陳家樂秘戀，為保愛苗，兩人協議低調談情，連雙方公司都不知情，但有人曾目睹家樂深宵夜訪Shiga香閨探訪，秘戀消息不脛而走！

兩人去年合作無綫旅遊節目而結緣，此前互不認識，但在韓國濟州拍攝期間，年紀相若的兩人分外啱傾，連日相處後更變得熟落，但返港後各有各忙，沒有特別聯繫。當時他們心有所屬，Shiga身邊有男友Terry，而家樂與陳瀅雖然打死不認戀情，但不時被影到密會，已被視為一對，惟隨着他們各自為演藝事業瞓身出擊，感情漸漸冷卻，無疾而終。

今年初，家樂與同公司的關智斌及楊天宇主持網上節目，據知家樂親自邀請Shiga擔任其中一集的嘉賓。Shiga亮相並非為了宣傳電影、劇集或新歌，純粹是畀面家樂，當時已跟Terry秘密分手的她與家樂重遇後非常投契。節目後，家樂主動相約Shiga食飯，寂寞的兩人很快就撻着。

感情路上歷盡滄桑的Shiga，多年來對個人感情世界堅持保密，即使與Terry拍拖多年，每次談及男友總是一句起兩句止，分手後亦只向閨蜜吐露心聲。為免戀情影響雙方事業，她不願公開與家樂的戀情，故以「地下式」進行。家樂亦樂於配合，近年獲公司力捧的他瞓身打拚演戲事業，不想再惹花邊新聞損害形象。

Shiga即將為6月8日播映的無綫新劇《那些我愛過的人》宣傳，日前戴漁夫帽、口罩及眼鏡的她，穿恤衫襯熱褲，獨自駕車到九龍城與女友人交收，之後再去九龍灣，落車後匆匆走到電訊公司，再去超市購物。雖然遮住靚樣，但露出白滑長腿的她依然吸睛，不少途人對她眼望望。見她買完雞蛋又揀酒，左挑右選一番，結帳後就揸車回家，未知是否約了新歡家樂在家中把酒談心。