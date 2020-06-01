C AllStar就快合體？Jase：視乎需要而定

歌手何建曦（SoulJase）到電台宣傳其首張個人EP專輯《Self Portrait 藍染》，他開心表示其EP剛登上銷售榜第一位：「我想趁呢個機會多謝大家，依家好少人買實體碟。今次隻EP除咗有五首歌之外，仲有一篇七千字嘅文，係講呢五首歌背後男女主角嘅故事，暫時只可以喺實體碟入面睇到，我自己對隻碟嘅設計都好滿意，其實之前諗過包個黑色膠袋，但成本太高，所以冇做。（成績比想像中好？）冇諗到，隻碟當日一出已攞咗網上下載第一位，估唔到實體碟都攞埋第一。」

SoulJase稱可算沒有白費花了五年時間去籌備：「有四首歌係2015、16年寫，有一首就係今年四月寫，用咗一星期去完成。最難忘係初期都想出碟，但就一波三折，當時亦有好多唔同意見，有人叫我保留兩首歌，捨棄另外兩首，但我好堅持要保留晒，我覺得係要五首歌一齊聽，終於等到呢個機會。」

講到新動向，SoulJase透露音樂上暫未有安排，至於C AllStar會否有機會合體？他認為要視乎需要而定，而在創作上，SoulJase將於7月書展期間推出愛情小說。