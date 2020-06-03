惠英紅出現幻覺　日日問王浩信：你係邊個仔

影后惠英紅（紅姐）、視帝王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯等在將軍澳電視幫為重頭劇《刑偵日記》拜神，無綫高層杜之克指新劇並非《鐵探》延續，希望為TVB拍出全新風格的驚慄作品。

紅姐與浩信劇中扮演母子，角色皆難度極高，王浩信扮有多重人格症，紅姐則演精神病人，他說：「終於等到同紅姐合作，呢個組合好開心，壓力嚟自想做得更好。做多重人格症難度一定有，做其他人格嘅時候要收埋王浩信先。」問浩信對戲時可有被紅姐氣場震懾？紅姐打趣說：「唔會，佢都係高手，互相幫助同畀戲。劇中我有精神病，經常出現幻覺，浩信有三個人格，我就有五、六種，對住三個仔有三種態度，所以每日開工我都會問浩信你係邊個仔，今次算係我拍戲以嚟最難嘅一次。」

紅姐與浩信劇中有不少歇斯底里的場面，紅姐指日前拍攝了病發瘋癲地亂打浩信。問浩信是否再次被掌摑？他笑說：「都係嗰個方向啦，暫時唔透露太多。」紅姐坦言今次角色很大壓力：「我哋兩個黐埋直情係跳晒掣，佢要扮唔同嘅人，我又有好多唔同程度嘅幻覺，今次好大壓力，辛苦過拍動作戲。」