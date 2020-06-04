配角好過主角！張松枝寧做綠葉：滿足自己崗位

「綠葉王」張松枝近日為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，與主持梁梓禧（Roland）談及多年來擔當「緣葉」的心情，又剖白太太多年來對他不離棄，為他甘願放棄一切的故事。

自小家境窮困

出生基層家庭的張松枝家中有7兄弟姊妹，自幼在屋邨成長的他，經歷過跟父母「黐膠花」、裝嵌零件幫補家計的日子，他說：「這些畫面常常在腦海出現，其實感覺很溫馨。」雖然窮困但張松枝卻過了一個快樂童年，他說：「當年每天只有7毫子零用錢，食早餐、買雪條，還可以剩下2毫子買聖誕禮物，也好開心。」

兼職幫補家計

張松枝16歲被星探發掘成為模特兒拍攝廣告，他表示：「當時暑期工去工廠打工，一個月只有3千多元，但拍一個廣告已賺2千元。」隨後卡拉OK流行，張松枝更成為「卡拉OK天王」擔任卡拉OK模特兒，最興旺時期一星期開工4日，每日拍3、4首歌，收入不俗。輾轉間張松枝在朋友介紹下加入無綫，主要擔當「綠葉」角色，他說：「做配角來說，其實做得好開心，壓力沒有那麼大，又能發揮，因為主角往往會讓導演監製限制多點，但配角則沒有人理你，所以很滿足自己的崗位。」

賢內助鼓勵

此外，張松枝講到太太盛讚是萬中無一，他表示：「她放棄了事業、放棄所有事情嫁給我，為我生兒育女，跟我一起。我當時有問她為何選擇我，原來她當年她有看《巾幗梟雄》，她覺得我做得很好，應該有更好的演藝前途，太太話『我跟你一起也有希望，只要你努力一點，我鞭策一下你，那便可以。』她很支持我。」