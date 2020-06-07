【心理測驗】咩人睇咩戲！透視社交能力

人與人之間的相處，需要靠雙方去維繫，有些人的身邊常常圍着一堆人，有些人卻總是獨來獨往。有些人非常健談，有些人卻是話題總結者。一個人的個性，決定了他是否是一個容易相處的人，你覺得自己好相處嗎？不如選一部電影，看看能否說中你的心事吧！

【問題】

假設你今天要跟朋友去看電影，在以下的四種電影類別中，你最希望看哪一種？

A.愛情片

B.喜劇

C.紀錄片

D.懸疑片

【結果分析】

A.性格多變

性格尢如天氣一樣，陰睛不定，話變就變；上一秒還是非常開心，下一秒就不小心惹到了你，瞬間變臉，這種自我個性，當你處於正能量候的確非常友好，但強烈的落差別人實在很難適應，令人對你總是保持「社交距離」。

B.不易記仇

天生健忘的你，不會記住仇恨與悲傷，就像喜劇一般，總是笑臉迎人，大部分時間都平和待人，除非被別人刻意攻擊，又或觸碰底線才會作出反擊，不過一般都佔不到優勢。無論當刻是否非常生氣，很快你又會忘記不快，所以別人都愛跟你相處，社交能力不俗。

C.完美理性

你是一個對自己和別人都很高要求的人，和你相處，非常大壓力，甚至覺得你很挑剔。其實你在感情上是一個神經大條的人，不快的事過了就忘。常常以理服人，縱使別人覺得你難相處，但也非常佩服你，就像紀錄片一樣，富含內容與道理，但不是人人能了解當中趣味。

D.溫和淡然

選擇看「懸疑片」的你是一個非常溫和的人，即使與人有矛盾、有不快，都能以心平氣和的態度與人溝通，甚至當你只要看到「硝煙」，便會刻意逃避「戰火」，人情世故相當成熟，本着「多一事不如少一事」的觀點處世。由於你的內心早已身經百戰，實在很少有事情能干擾到你，可說是一個非常好相處的人。