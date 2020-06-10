40歲明道秘密結婚兼做老竇　手抱仔仔陽明山野餐

憑台劇《王子變青蛙》而爆紅的台灣男生明道最近秘密升呢做老竇，現年40歲的明道近年重心向大陸發展，但因為疫情關係返回台灣陪伴家人，有媒體就拍到明道與台灣女團「KISS」成員的王婷萱一同到陽明山遠足，而且仲手抱仔仔，見明道對住仔仔又親又抱，流露住慈父之情，一家三口與明道家中長輩一齊享受天倫之樂。

據台灣傳媒報道，明道先將車子停泊好，拿出途中購買的食物野餐。王婷萱一邊抱住仔仔，一邊跟明道說話；而女方無名指還戴上戒指，看來她好有可能已經成為明道太太。

2017年時王婷萱被拍到與明道在公園親暱散步，更進展到同居階段，但當時明道仍不願承認對方是女友，只稱王婷萱是「聊得來的朋友」，並透露自己決定談感情時，都會先向對方坦承「暫時不婚」的想法。如今明道邁入不惑之年，不但已婚還生下愛的結晶，進入人生另一階段。

而明道經紀人李詩翔都證實明道剛做爸爸，仔仔兩個月大，是男生，還沒有取名。而他跟王婷萱去年就登記結婚，父母對喜事相當開心。他暫時沒有辦婚禮的計劃，孩子目前由老婆王婷萱親自照顧，不會另外請保母。婚後他依然維持大陸台灣兩地飛，父母跟老婆孩子都繼續定居台灣。

明道本人再在微博發文，承認已婚及做爸爸，他上載仔仔的腳板相說：「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩+ 。謝謝大家關心。」而曾與明道拍攝《王子變青蛙》的陳喬恩都轉發微博，留言：「恭喜阿明」。