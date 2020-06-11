本日日本：東京新酒店　無邊際泳池望富士山

到東京旅遊，通常會住山手線沿線酒店，貪Shopping夠方便。如果旅行的目的不是購物，而是放鬆身心，不妨考慮住遠少少。剛於本星期開業、位於立川市的酒店Sorano Hotel距離新宿也不是太遠，乘JR中央線到新宿站只需25分鐘。酒店由法國大師Gwenael Nicolas設計，大堂以「帳篷」為設計主題，踏入酒店已給你一種閒適的感覺，而且聯想到與露營有關，帶有接近大自然的情調。酒店共有81間客房，雖然數目不算多，但間間面積都超過52平方米，夠晒闊落，並附有露台，全部客房都可望到昭和記念公園，景觀開揚，美景盡收眼底。另有特別的房型，例如附按摩床的客房，足不出戶就可享受舒適的按摩，另外亦有附寵物床的Dog Friendly客房，可以與愛犬一齊來Relax。

酒店的賣點必定是位於最頂層的Infinity Pool，長約60米，可以眺望翠綠的群山和公園，天氣好時，更可望到富士山的美景。泳池所在的Sorano Spa內另設休息室、室內水療中心，桑拿和健身房，讓身心得到放鬆。另外，餐廳Daichino Restaurant提供西日Crossover料理，菜式加入了廚師的創意，賣相精緻，味道出色。

Sorano Hotel

地址：東京都立川市綠町3-1 W1

房租：每晚39,000日圓起