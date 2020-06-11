出碟博一鋪唔諗賺錢　林家謙愛被虐專睇負評

樂壇創作新人王林家謙推出首張個人專輯，除了實體碟外，亦與音樂平台合作，在線上供樂迷收聽。他表示新碟與MV導演一手一腳策劃，籌備時間只有個多月，幸好所有事如期進行，又笑言一開始並未如其他歌手首次出碟般興奮，但慢慢愈做愈興奮，尤其是到印刷廠，直接睇到自己的碟被打印出來時，感受就很特別。

身為獨立歌手的他表示今次出碟大部分是自資，問到可花了6位數字？他坦言：「好難計，計唔計我之前做歌嗰啲budget好呢？如果計埋一定過，但如果齋做碟我又未認真計條數，可以博一鋪囉，睇吓可唔可以賣到啲碟又可以翻到少少錢畀我繼續做下隻碟，不過我又唔係好大壓力，做呢件事都係意義居多，我唔打算喺呢隻碟上面賺到好多錢，呢隻碟作為第一隻碟成本都唔低，但覺得第一隻碟點都要做好佢，值得使嘅就去使，遲啲有商演咪可以賺多啲錢冚番出碟同做音樂（條數）。」幸好新碟反應十分熱烈，甫推出幾日已售罄，為他打下強心針。

提到他幾年前開始參與幕後創作，更曾為不少天天巨星寫歌，例如容祖兒、張敬軒、林宥嘉、楊丞琳等，直至去年更走進幕前成為歌手，問到可覺得一直以來都很幸運？他坦言：「都算係幸運，雖然當中有啲唔係咁順嘅位，但大家未必睇到，不過我抱住嘅心態係覺得呢樣嘢係bonus，所以唔會覺得係失去，大家睇我好似一帆風順，唔算好失敗，但當中我心理作出咗啲調整。（試過咩打擊？）可能有時唱歌方面大家會有多啲唔同嘅聲音，覺得我唱歌唔係好得，或唱歌好奇怪，呢啲批評自己不斷接受或作出心態調整。」他坦言一開始為了這些批評曾有不開心，但笑言是「被虐狂」：「鍾意睇人哋鬧我嗰啲，可能100個有99個人讚我，但我都要睇嗰一個批評，然後就喺度耿耿於懷，不過我依家都會自嘲玩埋一份，睇化咗。」

另外，他特別帶同珍藏品跟大家分享，就是14、15歲買的第一套混音器及錄音咪：「記得嗰陣用700幾蚊喺網上買，用到依家，雖然依家錄音已唔再用呢枝咪同mixer，不過有個意義喺度，紀錄我初初自己喺屋企錄cover擺上網嘅階段，亦紀錄自己做嘅第一首歌，依家有啲歌我都會喺屋企自己錄。」