生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 晚上運勢回升，困擾了你許久的問題，忽然解決了，令你豁然開朗。

牛：→ 做事前要考慮得仔細一點，逃避應負的責任，只會讓你運氣惡化下去呢！

虎：↑ 懂得善用直覺捕捉游離商機，試從衣着及語言吸引客戶，讓他們有驚喜。

兔：★ 觀人於微是託人重任的必殺技，擇友宜謹慎，損友或益友在乎一念之間。

龍：↓ 是日沖煞，不要一味只懂橫衝直撞，要為自己的行為付出沉重的代價。

蛇：→ 遇到棘手的事讓你情緒不穩定，容易受到別人影響而作錯決定呢！

馬：↑ 在飲宴場合中遇到迷人異性，對方深深地吸引着你，令你心靈泛起漣漪。

羊：→ 先做一件讓家人認同的事，買些受歡迎的小食給家人，生活才會順利。

猴：→ 隻眼開隻眼閉是情侶間相處的最佳方法，凡事揭穿底牌，會自討沒趣。

雞：↓ 你看事情較偏激，說話詞鋒逼人，這樣為你製造了很多麻煩，應要避免。

狗：↓ 和情人相處，要注意態度問題，不要太自以為是，使對方對你反感。

豬：→ 處理人際關係要小心謹慎，將可避免一場無謂的大災難。紅色能增運。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌