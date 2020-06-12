新片復拍！郭富城疫境開工望影業重回正軌

天王郭富城（城城）、譚耀文、林家棟與台灣演員賴雅妍，為鄭保瑞監製，黃慶勳執導的電影《斷網》，在何文田開工，疫情下電影業幾乎停擺了4個，早前完成了網上慈善演唱會的城城，對於重新投入拍攝工作感開心，加上林家棟、譚耀文、白只等也曾合作過，默契自然十足，他表示：「完成了有意義的慈善演唱會，可以進入片場，是很開心，而且和熟悉的團隊合作，更有意義。至於雅妍雖然是首次合作，相信也能擦出火花。」

郭富城希望其他的電影拍攝也盡快啟動，大家努力拍攝好電影，人人有工開，他說：「上半年影市受到疫情影響，給全行業造成非常大的打擊，我希望大家不要氣餒，在自己的崗位上做好準備，一但工作可以重啟，大家把握機會就能逐步回復正軌。」

城城在新片中飾演一個天才電腦程式設計師，研發出一個超級的智能程式，但這個卻令家人身陷險境，他說：「劇本充滿創意趣味及鬥智鬥力，亦有涉及大都會過度依賴網絡的探討，相信上映時必定引起很多反思及討論。在現今科技發達的年代下，電子產品看似方便了生活，但其實我們同時被科技掌控。每人都要提高警覺，不應過分依賴網路。」飾演城城太太的賴雅妍則說：「第一次與城城合作，直接跳過情侶飾演夫婦，還有一個女兒，非常有挑戰性，面對影帝級對手，我已做好功課，好好投入角色。」