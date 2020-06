「安心事件」發生超過一年,女主角黃心穎嘅舊愛馬國明被東網爆出新戀情,撻着女神湯洛雯(靚湯),而男主角許志安經過一年沉澱後終於復出,相反黃心穎就似乎復工無期,經常留喺屋企湊「仔」!

今日凌晨佢喺社交網表露心聲,佢用英文話好多人問佢O唔Ok,佢就話:「Thank you and don't worry,life only gets better.(謝謝,不用擔心,生活只會變得更好。)」

又轉發一個愛情專欄作家寫嘅文,係家姐Send畀佢,佢就好認同亦係佢想講嘅嘢,當中提到人生裏必然出現一啲好艱難嘅逆境,但唔好埋怨同逃避,唔好將重要決定交畀占卜同命理,「有的人你以為患難中會見到真情,但其實人家只有能力陪你走高山,卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷,最後令你大失所望;有的人和事,你本以為很重要,非要不可,但到了這些重要關頭,原來只是輕如鴻毛」,唔知佢講嘅人係指邊個?