登「陸」無門！做生不如做熟　胡定欣續約無綫搏殺

視后胡定欣多年來劇接劇，惟2018年拍畢無綫劇集《包青天再起風雲》後就沒有拍劇，選擇做自己喜愛的事，閒時做運動、與好姊妹約會及到尼泊爾作慈善探訪，休養生息。

今年約滿無綫、之前拍過電影的定欣不時傳出會轉投古天樂公司旗下，作歌影雙線發展，據知她除了與古仔公司接洽過外，亦曾與英皇洽談，但思索多時後，最終還是決定留在娘家。這個決定實屬明智之選，皆因經過社會運動及新冠肺炎疫情後，電影市道相當差，內地亦甚少起用港星拍劇和電影，反觀無綫可說是樹大好遮蔭，旗下藝人有工開、有劇拍，無綫又與內地有合拍劇，中、港兩邊保持到一定知名度。

落實重大決定後，放下重擔的定欣日前即出巡購物。當日下午一時許，她驅車離開將軍澳寓所直駛尖沙咀，泊車後匆匆步入該處名店穿梭，不停揀選心頭好。雖然戴了帽和口罩，但仍引來途人注目，她即避忌得拉底帽子。經常去Gym Room操肌的她身材Fit爆，穿牛仔褲依然蜜桃臀盡現，她在名店內逗留約半小時已極速購下大袋戰利品，之後急急腳取車離開趕下場。

定欣已落實拍攝無綫重頭合拍劇集《白色強人2》，將與多位視帝、視后級演員合作，包括馬國明、郭晉安、唐詩詠及陳豪等。飾演醫生的定欣從未做過同類角色，受訪時坦言很期待：「我比較少做專業人士，所以感覺好新鮮，自己都好期待！呢一年大家經歷過好多嘢，醫學常識增長不少，劇本依家仲寫緊，遲啲會有多啲資料。我會睇多啲醫學題材嘅電影，做住功課先。」並透露與無綫其實一直有約在身，不過之前有很多報道，令她彷彿『被完約』。

據知她與舊愛馬國明及唐詩詠劇中有段三角關係，她笑說：「相信監製會好好安排，唔會拆開佢同詩詠呢個組合嘅！（馬國明依家有『靚湯』飲喎！）戥佢開心，好期待再次合作！」監製羅永賢就表示不會安排定欣做第三者，角色是一個有型、有態度的醫生。馬國明與定欣上次合作是前年的《宮心計2深宮計》，馬國明坦言期待再合作：「我哋識咗咁多年，都係好朋友嚟，希望劇本寫得好啦！劇本寫得好，大家都有好發揮。」