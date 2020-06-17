馬國明為湯洛雯開社交網　原來都唔夠佢「專一」

「社交網絕緣體」馬國明為女友湯洛雯（靚湯）破例再開社交網，不但「擺烏龍」錯手第一位Follow靚湯妹妹湯樂瑤，更網晒定情公仔認愛，冧爆舉動成為全城熱話。其實圈中唔少「愛妻號」都為咗另一半而玩社交網，低調放閃相當浪漫！

鄭嘉穎

近幾年活躍於內地社交網嘅鄭嘉穎，於2018年與陳凱琳（Grace）結婚後，受到老婆打動，終決定再進駐另一社交平台！而佢每當有重要事情宣布，好似大仔出世、再做老第竇等，都會配合老婆一齊出Post公開，「婦唱夫隨」！

李榮浩

內地歌手李榮浩作風低調，直至2017年於台北小巨蛋，與當時仲係女友嘅楊丞琳世紀一吻後，就愈愛愈高調，更於2018年開設新嘅社交帳號，並第一時間Follow楊丞琳，二人於去年9月拉埋天窗。早前楊丞琳36歲生日時，更激罕晒出同老公、狗狗「一家三口」合照，李榮浩亦準時凌晨送上生日快樂，甜蜜互動「閃盲」一眾網民。

羅仲謙

講到最「專一」嘅一定係榮升爸爸冇耐嘅羅仲謙，自從老婆為佢誕下囡囡後，就對「前世情人」錫到燶，早前更喺社交網晒出咀BB腳仔相，認真骨痹！不過楊怡亦唔使「呷醋」，事關羅仲謙當年唔止為佢開社交網，至今仍然只Follow佢一人，擺明「眼中只有你」，老婆大人始終都係第一位！