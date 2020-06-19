【營事檔案】絲瓜湯浸大蜆　補水消暑

夏日炎熱又濕氣重，絲瓜湯浸大蜆既當造，又是開胃的湯水，不妨多飲用。（設計圖片）

夏天到了，天氣不但炎熱又濕氣重，自然便會想喝一些開胃的湯水，所以今次想和大家介紹一個絲瓜湯浸大蜆。用夏日盛產的絲瓜再配搭海鮮，不但鮮甜美味，同時營養十足，而且做法亦非常簡單。

絲瓜 含水量超高

絲瓜益處多多，首先它含水量高、熱量低，夏天進食可達補水消暑的效果。另外，它含一定的膳食纖維、維他命C和鉀質等營養素。其他瓜類在夏天也很當造，如果大家不喜歡吃絲瓜，亦可以用冬瓜、節瓜、佛手瓜等等代替，它們同樣含九成水分，味道清甜，與鮮味十足的大蜆加在一起，很適合炎熱的天氣下食用。大家可能未必知道，含水量高的食物也可以幫助我們補水。如果平日飲水量不足的人士，不妨試試這道菜。

蜆肉 有補血功效

除此之外，蜆肉亦是一款營養十足的食物。蜆肉低脂肪但含豐富蛋白質，也擁有較高的鐵質，以同等重量計，蜆肉的鐵含量比雞肉高，所以對女性或患有缺鐵性貧血的人士來說，進食蜆肉能幫助他們補充身體的鐵質，具有補血功效。

【絲瓜湯浸大蜆】

材料：

絲瓜 1條

蜆 半斤

薑 3片

葱 一棵

鹽水（500ml水+1湯匙鹽）

調味料：

鹽 1茶匙

做法：

1.把絲瓜去皮切塊、葱切段、薑切片。

2.把蜆放置在鹽水中約15分鐘，等待蜆吐沙。

3.熱鑊爆香薑和葱。

4.放入絲瓜和加少許水，加蓋煮約3-4分鐘。

5.放入蜆，並用鹽調味，加蓋燜煮至所有蜆都打開便成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。