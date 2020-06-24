《猛龍特警隊》35周年！估吓邊個港星做過GMEN

「龍咁威，特種警衞……」七、八十年代日本長壽經典刑警劇集《猛龍特警隊》（GMEN★75），不經不覺已經35周年，這套由TBS與東映共同製作的劇集，由1975年至1982年播映，每集54分鐘，總共拍了355集，不但在日本大受歡迎，在香港及台灣更掀起熱潮。GMEN第一代隊員由已故著名演員丹波哲郎、倉田保昭、原田大二郎、岡本富士太、藤田美保子、藤木悠及夏木陽介飾演，其後10年間多次更換隊員，令劇集增加新鮮感。眾刑警在跑道上一字排開的片頭，堪稱經典場面。

原裝日本主題曲《面影》又是另一個經典，由女歌手嶋崎由理主唱，當年唱片在日本勁賣140萬張。劇集在香港播放時，改編為廣東話主題曲《龍咁威》，由石修主唱，徐小鳳、尹光、「阿姐」汪明荃等亦曾翻唱此曲，唱到街知巷聞，鄭中基主演的電影《龍咁威2003》片名亦由此而來，更重新編曲成為電影主題曲。

劇集講述日本警視廳成立特別獨立潛入搜查組GMEN，由丹波哲郎飾演黒木警視擔任組長，率領5至7名隊員，調查從日本橫跨國際的罪案，製作組不但在日本各地取景，更到海外太平洋島嶼、歐洲、亞洲，以及香港及澳門拍攝，製作組特別對香港情有獨鍾，以香港為故事背景就超過10集，由於當時香港功夫片在國際大受歡迎，劇集加入功夫元素，特別聘請本地動作影星演出。

女星方面有米雪、廖安麗，動作影星更加多到十隻手指數唔晒，有梁小龍、楊斯、陳惠敏、陳觀泰、何宗道、高飛、元秋、孟秋、白彪、韓英傑、李海生、蕭錦、狄威等，一班武打演員赤膊演出打鬥場面，還大耍雙節棍、壁虎功、猴拳、螳螂拳等，拳拳到肉，腳腳穿心，成為《猛龍特警隊》一大賣點。