靈敢侶情：好人更像壞人

從小到大都聽到人說「好人難做」,年輕時不明所以,甚至覺得「是你笨而已,做好人能有多難?」

當經歷多了,終於明白,原來是因為好人太像壞人。

壞人想做壞事,會裝好人;壞人有企圖時,會裝作沒機心;壞人被揭發錯事,會推卸責任;壞人被對質,會裝可憐地自圓其說。然後,看上去這個壞人又好像不怎麼壞,也許他只是受人影響連累,或者他只是太沒機心所以太用心。

但好人做好事,就不一樣了。好人不但不會裝好人,有時更會寧願做衰人,只為勸朋友、罵醒親人;好人沒有機心地付出,正所謂 Too good to be true,反而會被人懷疑別有用心;好人做錯事,會坦白承認,結果變成火上加油;好人被對質,甚至會以「清者自清」的自傲不去解釋,因而被人有機可乘。一下子,好人因為大家都相信「空穴來風,未必無因」,所以他有可能不是好人,甚至是壞人。

好人不似好人,壞人太像好人。

好人,的確很容易墮入孤芳自賞的結局,你的付出沒人敢收、你的忠言沒人覺得順耳、你的真心被人懷疑是假義。不過這還未算慘,好人還有自殘的致命一擊:問心無愧。在跌到傷痕纍纍之際,仍舊相信「對得起自己便對得起人」,然後繼續做好人,直至焦頭爛額。

各位好人,做好事是好,但你我必須緊記:

每個人都有自己的價值觀,你認為好,不代表對方都會覺得好;這個世界有好多衰人,不是你很好就代表不會遇上。

假如你經歷了那麼多仍然想堅持,便要學懂如何做好人,你要先了解對方的價值觀,例如他受軟不受硬,你就要學懂說令人軟化的話,不要「寧願做衰人」,要對方感受到,你的好才算好。然後,你要學懂防人,不要再坦蕩蕩、不要再被騙、不要再天真地以為只要「問心無愧」別人就會愧疚。這個世界,不是你很好就沒人傷害你。

對於很好的你,以上的事困難嗎?

所以說,好人難做。單純太好心腸,未必有好下場。

周靈山,纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2!56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦!50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇,他就是皇帝!》。

Instagram︰lively.com.hk