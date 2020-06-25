靈敢侶情：好人更像壞人

好人為人好，反而不會裝好人，有時更會寧願做衰人，所以好人的確難做。（作者提供）

從小到大都聽到人說「好人難做」，年輕時不明所以，甚至覺得「是你笨而已，做好人能有多難？」

當經歷多了，終於明白，原來是因為好人太像壞人。

壞人想做壞事，會裝好人；壞人有企圖時，會裝作沒機心；壞人被揭發錯事，會推卸責任；壞人被對質，會裝可憐地自圓其說。然後，看上去這個壞人又好像不怎麼壞，也許他只是受人影響連累，或者他只是太沒機心所以太用心。

但好人做好事，就不一樣了。好人不但不會裝好人，有時更會寧願做衰人，只為勸朋友、罵醒親人；好人沒有機心地付出，正所謂 Too good to be true，反而會被人懷疑別有用心；好人做錯事，會坦白承認，結果變成火上加油；好人被對質，甚至會以「清者自清」的自傲不去解釋，因而被人有機可乘。一下子，好人因為大家都相信「空穴來風，未必無因」，所以他有可能不是好人，甚至是壞人。

好人不似好人，壞人太像好人。

好人，的確很容易墮入孤芳自賞的結局，你的付出沒人敢收、你的忠言沒人覺得順耳、你的真心被人懷疑是假義。不過這還未算慘，好人還有自殘的致命一擊：問心無愧。在跌到傷痕纍纍之際，仍舊相信「對得起自己便對得起人」，然後繼續做好人，直至焦頭爛額。

各位好人，做好事是好，但你我必須緊記：

每個人都有自己的價值觀，你認為好，不代表對方都會覺得好；這個世界有好多衰人，不是你很好就代表不會遇上。

假如你經歷了那麼多仍然想堅持，便要學懂如何做好人，你要先了解對方的價值觀，例如他受軟不受硬，你就要學懂說令人軟化的話，不要「寧願做衰人」，要對方感受到，你的好才算好。然後，你要學懂防人，不要再坦蕩蕩、不要再被騙、不要再天真地以為只要「問心無愧」別人就會愧疚。這個世界，不是你很好就沒人傷害你。

對於很好的你，以上的事困難嗎？

所以說，好人難做。單純太好心腸，未必有好下場。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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