【被封芯姐】李佳芯受之有愧：唔可以亂應！　

藝人陳豪、黎耀祥、李佳芯(Ali)、高海寧（高Ling)、龔嘉欣、江嘉敏等齊為無綫新劇《殺手》宣傳，高Ling騷腰露腿，與嘉欣Deep V登場同樣性感。期間擔任司儀的吳業坤稱呼Ali做「芯姐」，惟當時Ali來不及反應，還四圍望，場面搞笑。

對於被稱為「芯姐」，Ali笑不攏嘴說：「我唔識畀反應，真係以為謝雪心嚟咗，呢啲嘢唔可以亂應 （咁叫你視后呢？ ）好彩都叫做攞咗獎，識得應嘅，呢樣嘢係實在嘅，係未聽慣啫。」身旁的陳豪亦跟住叫「芯姐」，令Ali哭笑不得：「承蒙吳業坤厚愛（以後改名叫芯姐？）多謝吳業坤啟發。」

談到其劇中角色有搞笑成分，Ali表示：「我唔係特登搞笑，只係做番角色，但每次認真做，大家都會覺得好笑，我認為喊，唔知點解又會話我得意，咁惟有繼續認真咁做啦！（角色令你變得粗魯？）嗰排又真係自然地劈腿坐。（男友陳炳銓有冇叫你斯文啲？）嗰排好忙大家冇乜見，其實平時我都唔係斯文，但又冇角色咁誇張。」

而陳豪於劇中擅長溝女，笑指角色樂而不淫，問到太太陳茵媺會否煲劇？他說：「嗰段時間小朋友要瞓覺，太太又要準備佢哋第二朝返學嘅嘢，所以都會早瞓，但佢呢排晏晝有睇《單戀雙城》重播，重溫番佢自己嘅演出。」