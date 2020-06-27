【絕密短訊曝光】唱江嘉敏收50萬扯皮條　馮盈盈大話精現形

港姐馮盈盈去年與醫生男友Martin分手結束4年情後，緋聞不斷，被指與主播鄭衍峰撻着，之後又與好姊妹江嘉敏齊齊上賭王何鴻燊四房公子何猷亨的億元豪華遊艇，不過遭撞破後，被指想「釣金龜」的馮盈盈竟然推好姊妹江嘉敏做擋箭牌，聲稱是對方介紹猷亨給她認識。江嘉敏當然不甘食死貓，直指是馮盈盈邀她上船，又寸爆表示：「佢咁多人追，使乜我介紹！」兩人各執一詞，演變成「富豪船P羅生門」。

江嘉敏愈諗愈感委屈，事後曾在社交網發文指生活根本就是一場「狼人殺」，明顯有弦外之音：「你根本唔知邊個講緊真話，邊個講緊大話，亦唔知邊個係狼人，邊個先係村民。」並附上一連串Hashtag，包括「聽到啲唔應該聽到嘅嘢」、「其實世界好細」、「說話唔能夠亂講尤其係大話」、「真係知人口面不知心」等，網民認為矛頭直指馮盈盈，懷疑姊妹反目。

高層面前哭訴呻「無辜」

她們被高層訓示後，雖然在無綫大型活動上攬頭攬頸做場「大龍鳯」，但完成訪問即零交流，明眼人睇得出兩人根本口和心不和。近日兩人不和再度升級，消息更傳遍整個電視城！東網收到爆料，指馮盈盈在電視城向演員及工作人員指江嘉敏「扯皮條」，之前收了50萬邀她上船，更在高層面前哭訴自己無辜，而江嘉敏日前在社交網再發文：「有啲嘢適可而止就好收手喇！其實世界真係、真係、真係細，我已經盡我所能做到最好㗎喇！」並多次叮囑自己「唔好嬲」。

有「好姊妹」看不過眼，為江嘉敏抱不平，向東網提供之前馮盈盈邀請江嘉敏上船的絕密短訊截圖。當中可見馮盈盈問江嘉敏：「baby，星期六wakesurf？」江嘉敏回覆：「未知通告點啵！你諗住仲叫邊個吖？」馮盈盈回道：「淨係諗住叫你，同埋nam nam、fransic，如果你Okay的話，你想我再叫更多人？」江嘉敏再回覆：「都OK呀！不過我睇過大簿，佢哋未100%肯定個期。」當時馮盈盈貼心回答：「I see，幫你祈禱。」有證有據，的確是馮盈盈先邀江嘉敏上船，大話精速速現形！

死口唔認有講過

對於有人公開短訊截圖代出頭，江嘉敏受訪時緊張問：「吓？咩短訊呀？（短訊中盈盈邀請你去船P！）哦，係呀！盈盈邀請我哋一齊去玩，諗住夏天去Wakesurf影吓相！」提到有人爆料指馮盈盈唱她「扯皮條」，江嘉敏直認有聽聞：「有聽幕前幕後同事講過吓，不過我冇親耳聽到當事人咁講。我唔想件事再繼續發酵落去，又愈描愈黑，關於呢件事，我都唔再回應喇！」至於馮盈盈被問到有否唱衰江嘉敏及有關兩人的絕密短訊，她先以短訊表示正在開工，之後再回覆：「我好肯定自己冇講過，唔明白點解會有咁嘅傳聞。」