城城御用排舞師加持　黃筠兒操到濕晒

近日熱播由丘亞葵監製的網劇《快樂520》，是天后李玟與胞姊李思林的首部合作劇，有份參與的新進跳唱歌手黃筠兒黃筠兒（Chloe）處女演出，劇中她又跳又唱。

自小學舞的她近日再勤加操練，邀得郭富城御用排舞師Sunny Wong私人教授，無懼操到爆汗，她笑言隱約看到腹部有少許馬甲線。對於劇集受網民關注，她開心地說：「好似成績都好好，太厲害，太開心！朋友屋企人話喺螢幕見到我好唔慣，話第一次演戲嚟講做得幾好。」

劇中她飾演的「成安琪」是佛山商場太子女，卻愛上由內地小鮮肉厲家兵飾演的清潔工「秦浪」，有錢女與窮小子譜出浪漫愛情，網民讚好襯，她說：「有啲話『成安琪』同『秦浪』好登對，原本好驚演得唔夠自然，CP感會唔強，好開心覺得我哋好襯，似情侶，有一幕講我哋分手，朋友話睇到眼濕濕，帶動觀眾情緒。（喺佛山日對夜對變真CP？）大家係好朋友，感情昇華？我想事業昇華多啲，畀多啲作品大家睇就最開心。」她承認去年劇集煞科至今，與厲家兵等多位演員用聊天軟件保持聯絡，直言好掛住「這班舊朋友」。

劇集中還有個彩蛋，一幕Chloe跳舞的片段，原來舞步由她自度出來，最搞笑是她剛拍完喊戲，便要笑着跳：「拍完喊戲，導演話依家到下一場跳舞，點算好？因為喊完眼腫晒、妝又溶晒，要即刻搵化妝姐姐畫番隻眼上去。」幸好一向易笑，只要聽到快歌便會變「舞台瘋子」，30分鐘立即變臉由喊變笑。