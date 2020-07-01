朴震榮掛住捧新團NiziU　DAY6成員轟遭冷待

韓國人氣女團TWICE所屬的JYP事務所社長朴震榮，去年2月起與日本電視台合辧女團選秀活動《Nizi Project》，最終脫穎而出的9名成員將以日本女團NiziU出道，平均年齡只得16.8歲，並於前日率先公開出道曲《Make you happy》的MV。

朴震榮十分重視新女團，更親自客串MV，踩住Roller搭訕NiziU成員的他，搞笑演繹摔倒後，遭對方嫌棄，而MV公開僅25小時便突破千萬點擊率，成功打響頭炮。

不過，正當朴震榮忙於宣傳旗下新女團，TWICE同門師兄團DAY6成員Jae，近日在社交網發文控訴遭事務所冷待。他表示近期有很多活動，但組合官方社交網卻未有發布其消息，自言好不容易獲公司許可在視頻平台進行活動，最終公司職員以不看好為由刪掉，反觀其他成員卻可以繼續在平台上宣傳，並獲公司人力物力支援。事件鬧大後，Jae再發文稱：「剛與公司傾談過，好像有很大的誤會，很抱歉因為我的發文讓大家擔心，我想表達的是公司與我之間的問題，跟其他成員沒有關係。」而事務所其後亦發聲明指雙方已釋除誤會。