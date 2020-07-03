鄧佩儀升呢做女一　破「處」專家譚俊彥攞佢第一次

藝人譚俊彥（Shaun）、鄧佩儀（Gloria）、張頴康、蔣家旻等到電視城出席新劇《逆襲人生》（暫名）造型暨拜神儀式，Shaun和Gloria在劇中飾演一對，亦是Gloria首次做女主角。

Shaun透露此劇是講穿越：「挽救自己嘅人生，有啲似細個睇嗰啲西片，可以自己揀抉擇。」兩人透露識了很久，但就首次合作，Shuan又表示今日收到劇本，發現有很多感情戲：「難處在於要做兩次，第二次就喺平行時空，好有挑戰。（有冇咩親熱戲？）第3集就要錫。」

而首次做女一的Gloria就坦言很榮幸，笑言此刻心情仍像發夢：「冇諗過呢套劇可以做到女主角，有得發揮嘅角色已滿足，依家心情好興奮，好似中咗六合彩咁。（覺得自己升呢？）又唔會，我一直都覺得自己係small potato。（有冇壓力？）又冇，平常心，有一日過一日，會努力做好每個工作。」在旁Shaun即教路：「又唔可以當自己係small potato，我之前同朱晨麗合作，佢又係第一次做女一，我同佢講機會要好好把握。（你專帶紅女仔？）哈哈，ok啦，好似Mandy（黃智雯）咁。」Shaun果然是破「處」專家！